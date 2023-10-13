У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері “Еспресо” розповів про настрої в селі Гроза на Харківщині, де російська ракета вбила 59 людей. А також – про стан поранених та допомогу місцевому населенню.

“Що стосується покидьків, які навели (ракету – Ред.). Люди обурені. Вони їх знають, вони жили в Грозі, вони місцеві. Якби вони були тут, можна сказати, що їх би розірвали на шматки. Важко оцінювати тих, хто залишився – в кого які думки. Але ця трагедія, я думаю, що вона вправила мозок для багатьох людей, які в чомусь мали якісь сумніви, – вважає Канашевич. – Я сподіваюся, що це впливає на розум людей, хоча, звичайно, залишаються ті, хто має симпатію після такого. Ми знаємо, що після деокупації частина людей – ті, які співпрацювали з окупаційними військами, вони виїхали й знаходяться на території росії. Безумовно, люди, які проживають у нас, якісь люди, вони мають контакти з тими, хто знаходиться за кордоном. Наскільки я знаю СБУ в нашому районі особливо активно працює, виявляє та контролює ситуацію“.

Слідчі та експерти 12 жовтня повідомили, що завершили ідентифікацію останків усіх загиблих від ракетного удару по селу Гроза. Їх 59. У лікарнях залишаються п’ятеро поранених.

“Два – середньої тяжкості, і три – досить тяжкі поранення. Але, за наявною інформацією, лікарі стабілізували стан, і сподіватимемося, що люди одужають”, — сказав начальник Куп’янської РВА.

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У селі тривають похорони. За даними на вечір 12 жовтня, поховали вже 44 загиблих. Місцева влада та ОВА виділили кошти на допомогу постраждалим та родичам загиблих.

“Є допомога від міжнародних фондів. Було пошкоджено 14 будинків. Ми в цих 14 будинках зробили тимчасові ремонтні робити. І надалі будемо разом із благодійними фондами відновлювати ці будинки, оскільки на носі зима. У Грозі залишається в нас приблизно 260 людей і, оскільки буквально кожної родини торкнулася ця трагедія, будемо допомагати зараз активно”, – запевнив Канашевич.