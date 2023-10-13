Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА

Суспільство 11:48   13.10.2023
Оксана Горун
У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері “Еспресо” розповів про настрої в селі Гроза на Харківщині, де російська ракета вбила 59 людей. А також – про стан поранених та допомогу місцевому населенню.

“Що стосується покидьків, які навели (ракету – Ред.). Люди обурені. Вони їх знають, вони жили в Грозі, вони місцеві. Якби вони були тут, можна сказати, що їх би розірвали на шматки. Важко оцінювати тих, хто залишився – в кого які думки. Але ця трагедія, я думаю, що вона вправила мозок для багатьох людей, які в чомусь мали якісь сумніви, – вважає Канашевич. – Я сподіваюся, що це впливає на розум людей, хоча, звичайно, залишаються ті, хто має симпатію після такого. Ми знаємо, що після деокупації частина людей – ті, які співпрацювали з окупаційними військами, вони виїхали й знаходяться на території росії. Безумовно, люди, які проживають у нас, якісь люди, вони мають контакти з тими, хто знаходиться за кордоном. Наскільки я знаю СБУ в нашому районі особливо активно працює, виявляє та контролює ситуацію“.

Слідчі та експерти 12 жовтня повідомили, що завершили ідентифікацію останків усіх загиблих від ракетного удару по селу Гроза. Їх 59. У лікарнях залишаються п’ятеро поранених.

“Два – середньої тяжкості, і три – досить тяжкі поранення. Але, за наявною інформацією, лікарі стабілізували стан, і сподіватимемося, що люди одужають”, — сказав начальник Куп’янської РВА.

Читайте також: Усіх 59 загиблих через ракетний удар по селу Гроза на Харківщині встановили

У селі тривають похорони. За даними на вечір 12 жовтня, поховали вже 44 загиблих. Місцева влада та ОВА виділили кошти на допомогу постраждалим та родичам загиблих.

“Є допомога від міжнародних фондів. Було пошкоджено 14 будинків. Ми в цих 14 будинках зробили тимчасові ремонтні робити. І надалі будемо разом із благодійними фондами відновлювати ці будинки, оскільки на носі зима. У Грозі залишається в нас приблизно 260 людей і, оскільки буквально кожної родини торкнулася ця трагедія, будемо допомагати зараз активно”, – запевнив Канашевич.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото)
Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото)
13.10.2023, 12:25
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений
11.10.2023, 23:48
У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА
У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА
13.10.2023, 11:48
Армія РФ рветься в Куп’янськ: у РВА розповіли, що відбувається поблизу фронту
Армія РФ рветься в Куп’янськ: у РВА розповіли, що відбувається поблизу фронту
13.10.2023, 12:10
Скільки податків до Держбюджету зібрали на Харківщині: дані ДПС
Скільки податків до Держбюджету зібрали на Харківщині: дані ДПС
13.10.2023, 11:09
Вони плакали – шведський доброволець, що воював під Куп’янськом, про полонених
Вони плакали – шведський доброволець, що воював під Куп’янськом, про полонених
13.10.2023, 08:33

Новини за темою:

19:50
Не заморозки, так дощ і грози: погода в Харкові та області на 13 жовтня
11:45
Слідчі шукають серед жителів, хто спілкувався з навідниками удару по Грозі
10:48
Чим допоможе ООН мешканцям Грози на Харківщині: інформація ХОВА
09:28
Ракетний удар по Грозі на Харківщині: постраждала померла в реанімації
12:08
Хто навів удар по селу Гроза, місцеві визначили одразу ж (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Грозі на Харківщині залишаються симпатики “русского мира” – начальник РВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері “Еспресо” розповів про настрої в селі Гроза на Харківщині, де російська ракета вбила 59 людей. А також – про стан поранених та допомогу місцевому населенню".