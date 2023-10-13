Армія РФ рветься в Куп’янськ: у РВА розповіли, що відбувається поблизу фронту

ЗСУ контролюють ситуацію, а цивільні в Куп’янському районі живуть під постійними обстрілами, розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері “Еспресо”.

“У нас уже днів п’ять – шість ідуть активні штурмові дії з боку ворога. І це здебільшого зосереджено на рівні населених пунктів Лиман Перший – Синьківка. Однак, за інформацією, яку ми маємо від наших Збройних сил, по тих напрямках наші хлопці доволі успішно стримують ці намагання ворога пробивати нашу оборону та нищать дуже багато техніки, танків та інших засобів, на яких намагаються подолати нашу оборону. Ситуація залишається контрольованою. Станом на сьогодні немає як таких особливих змін по лінії фронту, по тих населених пунктах, де в нас ідуть активні бойові дії“, – повідомив Канашевич.

Щодо населених пунктів району, які знаходяться на незначному віддаленні від лінії фронту, то там ситуація мало змінилася – вона стабільно важка останні два місяці.

“Ті населені пункти, які трошки віддалені від лінії фронту – на вісім-десять кілометрів, вони потерпають від постійних обстрілів із РСЗВ, артилерії. Вчора вночі просто артилерією дали по житловому будинку в населеному пункті Ківшарівка. На щастя, ніхто не постраждав. Так само, усі населені пункти, які перебувають вздовж лінії фронту, починаючи від Петропавлівки, Кучерівки, Дворічної – усі вони знаходяться під постійним вогнем. І там ситуація доволі небезпечна, особливо для місцевих мешканців, які ще залишаються та не мають бажання виїжджати. Тобто за останні місяці що стосується отаких пострілів у глибину, ситуація не зазнала жодних змін”, – констатував начальник РВА.