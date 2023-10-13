На Салтовке в выходные изменят маршруты трамваи и пустят временный автобус
В Харькове трамваи №16, 16А и 27 изменят маршруты с 9:00 до 15:00 14 и 15 октября в связи с ремонтом пути.
В указанное время будет прекращено движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, сообщает Харьковский горсовет.
Трамваи будут курсировать так:
№16 и 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».
Также в это время будет курсировать временный автобус №27: автостанция «Героев Труда» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – БК «ХЭМЗ» – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда».
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамваи №16, 16А и 27 изменят маршруты с 9:00 до 15:00 14 и 15 октября в связи с ремонтом пути.".