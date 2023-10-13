На Салтівці у вихідні змінять маршрути трамваї й пустять тимчасовий автобус
У Харкові трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 15:00 14 і 15 жовтня у зв’язку з ремонтом колії.
У зазначений час буде припинено рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, повідомляє Харківська міськрада.
Трамваї курсуватимуть так:
№16 та 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 15:00 14 і 15 жовтня у зв’язку з ремонтом колії.".