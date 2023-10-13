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На Салтівці у вихідні змінять маршрути трамваї й пустять тимчасовий автобус

Суспільство 15:18   13.10.2023
Вікторія Яковенко
На Салтівці у вихідні змінять маршрути трамваї й пустять тимчасовий автобус

У Харкові трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 15:00 14 і 15 жовтня у зв’язку з ремонтом колії.

У зазначений час буде припинено рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, повідомляє Харківська міськрада.

Трамваї курсуватимуть так:

№16 та 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 15:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 15:00 14 і 15 жовтня у зв’язку з ремонтом колії.".