«Они плакали» — шведский доброволец, воевавший под Купянском, о пленных из РФ

Доброволец Иностранного легиона Патрик Диаз приехал на войну, не имея боевого опыта. Он сам оплатил свое обучение в Польше, чтобы стать боевым медиком и помочь защитникам Украины.

«Друзья думали, что я сумасшедший, и говорили, что нужно еще подумать», — поделился в интервью в эфире нацмарафона Диаз.

В Швеции у него осталась семья и маленькие дети. Им Патрик не признался, что едет «на ноль». Сказал просто: «Я еду помогать людям». При этом добровольцу, который никогда не бывал на фронте, для начала потребовалось обучение. Чтобы отправиться защищать Украину, он сам оплатил учебу в Польше, где приобрел базовые навыки тактической медицины.

«У меня не было опыта, я ни разу не был на войне. Это было очень-очень новое для меня, но надо было как-то начинать. Я был в Купянске военным медиком в легионе», — рассказал Патрик.

В Купянске и в Сумской области, он обучал украинских боевых медиков. И, конечно же, общался с местными жителями.

«Я иногда старался не общаться с ними слишком много, потому что всегда людям интересно. Особенно иностранцы. Они задавали очень много вопросов, и, возможно, нельзя было давать на них ответы. Но да, мы строили там определенные отношения. «Мама Катя» – она особенная женщина. Она присматривала за нами, когда я был в регионе Сумы. Она стирала мои вещи, кормила – не только меня, а весь наш отряд», — поделился легионер.

Языковой барьер при общении ему «снимал» google-переводчик, хоть иногда перевод и получался смешным. «Но я как-то выкручиваюсь», — отметил Патрик.

Безусловно, легионеру пришлось побывать и в боевых условиях. Он честно признается — было страшно.

«Я всегда боюсь. Я думаю, это хорошо – всегда иметь какой-то страх. Потому что, когда у тебя страх, ты подумаешь дважды перед тем, как что-то делать. Чтобы не совершать никаких невзвешенных поступков, я всегда думаю два раза. Наверное, потому, что я действительно боялся, это помогло мне остаться в живых», — считает доброволец.

На Херсонщине легионеры в основном занимались поиском российских коллаборантов и самих оккупантов, которые не успели сбежать во время контрнаступления. Шведский легионер рассказал о реакции захватчиков на встречу с теми, кем их пугали — якобы «натовскими наемниками».

«В большинстве своем они говорили о том, насколько им страшно. Они плакали. Им было очень страшно из-за того, что их поймали. Они не спрашивали, кто мы», — поделился Патрик Диаз.