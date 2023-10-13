Армия РФ добилась ограниченных успехов под Купянском — ISW
Институт изучения войны (ISW), опираясь на кадры с геолокацией, отметил продвижение войск РФ на одном из участков фронта.
«12 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском и добились ограниченных успехов. Геолокированные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что российские войска добились ограниченных успехов к юго-западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска)», — сообщили аналитики ISW.
В то же время они не подтвердили другие «победные реляции» оккупантов — о якобы продвижении к Крахмальному, в районе Синьковки, а также — захвате неких позиций в районе Лимана Первого.
«ISW не обнаружил доказательств этих утверждений», — прокомментировали в Институте изучения войны.
Аналитики привели официальные данные Генштаба ВСУ и спикера Восточной группы войск Ильи Евлаша, свидетельствующие о том, что враг атакует в районе Синьковки и Ивановки, однако эти штурмы безуспешны — Силы обороны отбивают атаки. Чуть больше подробностей о происходящем дают военные обозреватели.
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«Украинский военный наблюдатель заявил, что подразделения российской 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Западный военный округ) действовали ограниченно с направления Лиман Первый в сторону Синьковки, хотя украинские официальные лица не подтвердили эту информацию… Украинский военный обозреватель сообщил, что части российского 26-го танкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) безуспешно атаковали на рубеже Ягодное-Ивановка (20-22 км юго-восточнее Купянска)», — сообщили в ISW.
Также вражеские атаки продолжаются в районе Макеевки на Луганщине — у админграницы с Харьковской областью. Информации о продвижении там на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), опираясь на кадры с геолокацией, отметил продвижение войск РФ на одном из участков фронта".