Армія РФ досягла обмежених успіхів під Куп’янськом – ISW
Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на кадри з геолокацією, відзначив поступ військ РФ на одній з ділянок фронту.
“12 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп’янськом і досягли обмежених успіхів. Геолоковані кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів на південний захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська)”, – повідомили аналітики ISW.
Водночас вони не підтвердили інші “переможні реляції” окупантів – про нібито просування до Крохмального, в районі Синьківки, а також про захоплення якихось позицій у районі Лимана Першого.
“ISW не виявив доказів цих тверджень”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.
Аналітики навели офіційні дані Генштабу ЗСУ та спікера Східної групи військ Іллі Євлаша, які свідчать про те, що ворог атакує в районі Синьківки та Іванівки, проте ці штурми безрезультатні – Сили оборони відбивають атаки. Трохи більше подробиць про те, що відбувається, дають військові оглядачі.
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“Український військовий спостерігач заявив, що підрозділи російської 138-ї мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) діяли обмежено з напрямку Лиман Перший у бік Синьківки, хоча українські офіційні особи не підтвердили цю інформацію… Український військовий оглядач повідомив, що частини російського 26-го танкового полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія) безрезультатно атакували на рубежі Ягідне-Іванівка (20-22 км на південний схід від Куп’янська)”, – повідомили в ISW.
Також ворожі атаки тривають у районі Макіївки на Луганщині – біля адмінкордону з Харківською областю. Інформації про просування там зараз немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на кадри з геолокацією, відзначив поступ військ РФ на одній з ділянок фронту".