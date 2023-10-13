Армія РФ досягла обмежених успіхів під Куп’янськом – ISW

Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на кадри з геолокацією, відзначив поступ військ РФ на одній з ділянок фронту.

“12 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп’янськом і досягли обмежених успіхів. Геолоковані кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів на південний захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська)”, – повідомили аналітики ISW.

Водночас вони не підтвердили інші “переможні реляції” окупантів – про нібито просування до Крохмального, в районі Синьківки, а також про захоплення якихось позицій у районі Лимана Першого.

“ISW не виявив доказів цих тверджень”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Аналітики навели офіційні дані Генштабу ЗСУ та спікера Східної групи військ Іллі Євлаша, які свідчать про те, що ворог атакує в районі Синьківки та Іванівки, проте ці штурми безрезультатні – Сили оборони відбивають атаки. Трохи більше подробиць про те, що відбувається, дають військові оглядачі.

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“Український військовий спостерігач заявив, що підрозділи російської 138-ї мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) діяли обмежено з напрямку Лиман Перший у бік Синьківки, хоча українські офіційні особи не підтвердили цю інформацію… Український військовий оглядач повідомив, що частини російського 26-го танкового полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія) безрезультатно атакували на рубежі Ягідне-Іванівка (20-22 км на південний схід від Куп’янська)”, – повідомили в ISW.

Також ворожі атаки тривають у районі Макіївки на Луганщині – біля адмінкордону з Харківською областю. Інформації про просування там зараз немає.