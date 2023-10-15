Конкурсы и показательные выступления: в Харькове пройдет фестиваль собак

Благотворительный фестиваль DOG’S PARTY 5.0 состоится сегодня, 15 октября, в Молодежном парке Харькова.

Как сообщается на Facebook-странице харьковского экопарка, на мероприятии можно будет пообщаться с собаками различных пород, посмотреть конкурсную программу и показательные выступления профессионалов со своими питомцами, послушать лекции и советы по уходу за животными.

Гостей также ждут фотосессии, угощения и флаеры со скидками на зоотовары.

Начало мероприятия — в 13:00.