Конкурсы и показательные выступления: в Харькове пройдет фестиваль собак
Благотворительный фестиваль DOG’S PARTY 5.0 состоится сегодня, 15 октября, в Молодежном парке Харькова.
Как сообщается на Facebook-странице харьковского экопарка, на мероприятии можно будет пообщаться с собаками различных пород, посмотреть конкурсную программу и показательные выступления профессионалов со своими питомцами, послушать лекции и советы по уходу за животными.
Гостей также ждут фотосессии, угощения и флаеры со скидками на зоотовары.
Начало мероприятия — в 13:00.
Читайте также: В Харькове бездомные собаки стали моделями (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: молодежный парк, собаки, фестиваль, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Конкурсы и показательные выступления: в Харькове пройдет фестиваль собак»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 10:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный фестиваль DOG’S PARTY 5.0 состоится сегодня, 15 октября, в Молодежном парке Харькова.".