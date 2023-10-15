Конкурси та показові виступи: у Харкові відбудеться фестиваль собак
Благодійний фестиваль DOG’S PARTY 5.0 відбудеться сьогодні, 15 жовтня, у Молодіжному парку Харкова.
Як повідомляється на фейсбук-сторінці харківського екопарку, на заході можна буде поспілкуватися з собаками різних порід, подивитися конкурсну програму та показові виступи професіоналів зі своїми вихованцями, послухати лекції та поради щодо догляду за тваринами.
На гостей також чекають фотосесії, частування та флаєри зі знижками на зоотовари.
Початок заходу – о 13:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: молодежный парк, собаки, фестиваль, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 10:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійний фестиваль DOG’S PARTY 5.0 відбудеться сьогодні, 15 жовтня, у Молодіжному парку Харкова.".