Конкурси та показові виступи: у Харкові відбудеться фестиваль собак

Благодійний фестиваль DOG’S PARTY 5.0 відбудеться сьогодні, 15 жовтня, у Молодіжному парку Харкова.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці харківського екопарку, на заході можна буде поспілкуватися з собаками різних порід, подивитися конкурсну програму та показові виступи професіоналів зі своїми вихованцями, послухати лекції та поради щодо догляду за тваринами.

На гостей також чекають фотосесії, частування та флаєри зі знижками на зоотовари.

Початок заходу – о 13:00.