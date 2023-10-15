Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Поздно вечером 14 октября произошел пожар в Харьковском академическом театре музыкальной комедии на улице Благовещенской, 32.
Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 22:02, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В здании театра горели подсобные помещения и гримерная на третьем этаже на площади 40 квадратных метров. 11 единиц техники и 54 бойца ГСЧС ликвидировали пожар в 23:47. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, музкомедия, пожар, театр, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 08:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздно вечером 14 октября произошел пожар в Харьковском академическом театре музыкальной комедии на улице Благовещенской, 32.".