Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)

Поздно вечером 14 октября произошел пожар в Харьковском академическом театре музыкальной комедии на улице Благовещенской, 32.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 22:02, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В здании театра горели подсобные помещения и гримерная на третьем этаже на площади 40 квадратных метров. 11 единиц техники и 54 бойца ГСЧС ликвидировали пожар в 23:47. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области