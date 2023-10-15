Live
  • Вс 15.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)

Происшествия 08:11   15.10.2023
Елена Нагорная
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Поздно вечером 14 октября произошел пожар в Харьковском академическом театре музыкальной комедии на улице Благовещенской, 32.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 22:02, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В здании театра горели подсобные помещения и гримерная на третьем этаже на площади 40 квадратных метров. 11 единиц техники и 54 бойца ГСЧС ликвидировали пожар в 23:47. Жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
15.10.2023, 08:11
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW
Российские военные незначительно продвинулись в сторону Харьковщины — ISW
15.10.2023, 07:50
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой
15.10.2023, 08:31
Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации
Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации
15.10.2023, 07:23
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
15.10.2023, 06:00
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
14.10.2023, 19:45

Новости по теме:

13:46
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
21:26
Взорвался неизвестный предмет: на Харьковщине раненый сам пришел в больницу
13:45
94-летняя женщина погибла во время пожара в 5-этажке в Харькове (фото)
08:31
Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом
12:45
Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности

Вы читали новость: «Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 08:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздно вечером 14 октября произошел пожар в Харьковском академическом театре музыкальной комедии на улице Благовещенской, 32.".