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Пожежу в театрі музкомедії в Харкові вночі гасили пів сотні бійців ДСНС (фото)

Події 08:11   15.10.2023
Олена Нагорна
Пожежу в театрі музкомедії в Харкові вночі гасили пів сотні бійців ДСНС (фото)

Пізно увечері 14 жовтня сталася пожежа у Харківському академічному театрі музичної комедії на вулиці Благовіщенській, 32.

Інформацію про загоряння надзвичайники отримали о 22:02, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У будівлі театру горіли підсобні приміщення та гримерна на третьому поверсі на площі 40 квадратних метрів. 11 одиниць техніки та 54 бійці ДСНС ліквідували пожежу о 23:47. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 08:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно увечері 14 жовтня сталася пожежа у Харківському академічному театрі музичної комедії на вулиці Благовіщенській, 32.".