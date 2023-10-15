Пожежу в театрі музкомедії в Харкові вночі гасили пів сотні бійців ДСНС (фото)

Пізно увечері 14 жовтня сталася пожежа у Харківському академічному театрі музичної комедії на вулиці Благовіщенській, 32.

Інформацію про загоряння надзвичайники отримали о 22:02, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У будівлі театру горіли підсобні приміщення та гримерна на третьому поверсі на площі 40 квадратних метрів. 11 одиниць техніки та 54 бійці ДСНС ліквідували пожежу о 23:47. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області