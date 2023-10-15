Пожежу в театрі музкомедії в Харкові вночі гасили пів сотні бійців ДСНС (фото)
Пізно увечері 14 жовтня сталася пожежа у Харківському академічному театрі музичної комедії на вулиці Благовіщенській, 32.
Інформацію про загоряння надзвичайники отримали о 22:02, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
У будівлі театру горіли підсобні приміщення та гримерна на третьому поверсі на площі 40 квадратних метрів. 11 одиниць техніки та 54 бійці ДСНС ліквідували пожежу о 23:47. Жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 08:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно увечері 14 жовтня сталася пожежа у Харківському академічному театрі музичної комедії на вулиці Благовіщенській, 32.".