Цель — захват территории. Сырский заявил об обострении под Купянском и Лиманом
Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на своего командующего Александра Сырского.
В официальном Telegram-канале Сухопутных войск опубликовали видео, на котором Сырский обращается к украинским защитникам.
«Помните, когда-то мы вели разговор о том, что враг готовится, готовится серьезно. Готовится к наступательным действиям, готовит к реваншу личный состав. Главная цель — прорвать оборону наших войск и снова захватить нашу территорию… Все равно победа будет за нами. И все равно наши флаги будут развеваться над нашими границами», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Видео: Сухопутные войска ВСУ
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянское направление, сухопутные войска, сырский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на своего командующего Александра Сырского.".