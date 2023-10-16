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Цель — захват территории. Сырский заявил об обострении под Купянском и Лиманом

Общество 21:03   16.10.2023
Елена Нагорная
Цель — захват территории. Сырский заявил об обострении под Купянском и Лиманом

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на своего командующего Александра Сырского.

В официальном Telegram-канале Сухопутных войск опубликовали видео, на котором Сырский обращается к украинским защитникам.

«Помните, когда-то мы вели разговор о том, что враг готовится, готовится серьезно. Готовится к наступательным действиям, готовит к реваншу личный состав. Главная цель — прорвать оборону наших войск и снова захватить нашу территорию… Все равно победа будет за нами. И все равно наши флаги будут развеваться над нашими границами», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Видео: Сухопутные войска ВСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 21:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на своего командующего Александра Сырского.".