Цель — захват территории. Сырский заявил об обострении под Купянском и Лиманом

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на своего командующего Александра Сырского.

В официальном Telegram-канале Сухопутных войск опубликовали видео, на котором Сырский обращается к украинским защитникам.

«Помните, когда-то мы вели разговор о том, что враг готовится, готовится серьезно. Готовится к наступательным действиям, готовит к реваншу личный состав. Главная цель — прорвать оборону наших войск и снова захватить нашу территорию… Все равно победа будет за нами. И все равно наши флаги будут развеваться над нашими границами», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Видео: Сухопутные войска ВСУ