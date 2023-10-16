Хочуть захопити територію – Сирський про загострення під Куп’янськом і Лиманом

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на свого командувача Олександра Сирського.

В офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ опублікували відео, на якому Сирський звертається до українських захисників.

“Пам’ятаєте, колись ми вели розмову про те, що ворог готується, готується серйозно. Готується до наступальних дій, готує до реваншу особовий склад. Головна мета – прорвати оборону наших військ і знову захопити нашу територію… Усе одно перемога буде за нами. І все одно наші прапори замайорять над нашими кордонами“, – підкреслив командувач Сухопутних військ.

Відео: Сухопутні війська ЗСУ