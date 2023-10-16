Хочуть захопити територію – Сирський про загострення під Куп’янськом і Лиманом
Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на свого командувача Олександра Сирського.
В офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ опублікували відео, на якому Сирський звертається до українських захисників.
“Пам’ятаєте, колись ми вели розмову про те, що ворог готується, готується серйозно. Готується до наступальних дій, готує до реваншу особовий склад. Головна мета – прорвати оборону наших військ і знову захопити нашу територію… Усе одно перемога буде за нами. І все одно наші прапори замайорять над нашими кордонами“, – підкреслив командувач Сухопутних військ.
Відео: Сухопутні війська ЗСУ
Читайте також: Генштаб: 12 разів атакували росіяни біля Синьківки та Іванівки на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ЗСУ, купянское направление, сухопутные войска, сырский, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Хочуть захопити територію – Сирський про загострення під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 21:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на свого командувача Олександра Сирського.".