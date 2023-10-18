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Две сестры-сутенерши набрали обедневших девушек и открыли бордель в Харькове

Происшествия 17:40   18.10.2023
Оксана Якушко
Две сестры-сутенерши набрали обедневших девушек и открыли бордель в Харькове

Двоюродные сестры, 31-летняя жительница Луцка и 30-летняя киевлянка организовали в Харькове бордель, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В незаконную деятельность фигурантка привлекла двоюродную сестру, сообщает Нацполиция.

Родственница выполняла функции оператора-модератора, помогала отвечать на звонки «клиентов», рассказывала о сексуальных услугах и условиях их предоставления, вела запись.

Женщины пригласили на «работу» девушек, которые находились в тяжелом материальном положении. Объявление об интимных услугах за деньги бардерши размещали в интернете.

Сутенерши поочередно общались с клиентами, предоставляли им на выбор женщин для интимных услуг, контролировали время интимных сеансов и получали оплату.

Стоимость сексуальных услуг колебалась от 4 до 5 тысяч гривен в час. Ее определяли организаторы в зависимости от внешних данных девушек и спектра услуг, которые готовы были предоставить. 50% процентов от заработанного бандерши перечисляли на банковские карты проституток, сообщили в Нацполиции.

Руководили «бизнесом» злоумышленницы дистанционно из столицы и города Луцк Волынской области.

17 октября полицейские Управления миграционной полиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области провели 4 санкционированных обыска в местах разврата и по местам жительства злоумышленниц в Киеве и Луцке Волынской области.

Во время обысков у фигуранток изъяли более $10 тысяч, €900 и около 160 тысяч гривен, смартфоны, банковские карты, блокноты с черновыми записями, сим-карты разных операторов мобильной связи и даже корпус боевой гранаты ф-1.

 

Изъятое имущество и деньги в дальнейшем планируют арестовать.

Злоумышленницам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Читайте также: Час — $150, ночь — $800: сеть борделей в квартирах накрыли в Харькове (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоюродные сестры, 31-летняя жительница Луцка и 30-летняя киевлянка организовали в Харькове бордель, сообщила Харьковская областная прокуратура.".