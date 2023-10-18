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Дві сестри-сутенерки набрали збіднілих дівчат і влаштували бордель у Харкові

Події 17:40   18.10.2023
Оксана Якушко
Дві сестри-сутенерки набрали збіднілих дівчат і влаштували бордель у Харкові

Двоюрідні сестри, 31-річна мешканка Луцька та 30-річна киянка, організували у Харкові бордель, повідомила Харківська обласна прокуратура.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двоюрідну сестру, повідомляє Нацполіція.

Родичка виконувала функції оператора-модератора, допомагала відповідати на дзвінки «клієнтів», розповідала про сексуальні послуги та умови їх надання, вела запис.

Жінки запросили на «роботу» дівчат, які перебували у тяжкому матеріальному становищі. Оголошення про інтимні послуги за гроші бардерші розміщували в інтернеті.

Сутенерки по черзі спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок для інтимних послуг, контролювали час інтимних сеансів і отримували оплату.

Вартість сексуальних послуг коливалася від 4 до 5 тисяч гривень за годину. Її визначали організаторки у залежності від зовнішніх даних дівчат і спектру послуг, які ті готові були надати. 50% відсотків від заробленого бандерши перераховували на банківські картки повій, повідомили в Нацполіції.

Керували «бізнесом» зловмисниці дистанційно – зі столиці та міста Луцьк Волинської області.

17 жовтня поліцейські Управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області провели 4 санкціоновані обшуки у місцях розпусти та за місцями мешкання зловмисниць у Києві та  Луцьку Волинської області.

Під час обшуків у фігуранток вилучили понад $10 тисяч, €900 та близько 160 тисяч гривень, смартфони, банківські картки, блокноти з чорновими записами, сім-картки різних операторів мобільного зв’язку і навіть корпус бойової гранати ф-1.

Вилучене майно та гроші у подальшому планують арештувати.

Зловмисницям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Година $150, ніч $800: мережу борделів у квартирах накрили в Харкові (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоюрідні сестри, 31-річна мешканка Луцька та 30-річна киянка, організували у Харкові бордель, повідомила Харківська обласна прокуратура.".