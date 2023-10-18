Дві сестри-сутенерки набрали збіднілих дівчат і влаштували бордель у Харкові
Двоюрідні сестри, 31-річна мешканка Луцька та 30-річна киянка, організували у Харкові бордель, повідомила Харківська обласна прокуратура.
До незаконної діяльності фігурантка залучила двоюрідну сестру, повідомляє Нацполіція.
Родичка виконувала функції оператора-модератора, допомагала відповідати на дзвінки «клієнтів», розповідала про сексуальні послуги та умови їх надання, вела запис.
Жінки запросили на «роботу» дівчат, які перебували у тяжкому матеріальному становищі. Оголошення про інтимні послуги за гроші бардерші розміщували в інтернеті.
Сутенерки по черзі спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок для інтимних послуг, контролювали час інтимних сеансів і отримували оплату.
Вартість сексуальних послуг коливалася від 4 до 5 тисяч гривень за годину. Її визначали організаторки у залежності від зовнішніх даних дівчат і спектру послуг, які ті готові були надати. 50% відсотків від заробленого бандерши перераховували на банківські картки повій, повідомили в Нацполіції.
Керували «бізнесом» зловмисниці дистанційно – зі столиці та міста Луцьк Волинської області.
17 жовтня поліцейські Управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області провели 4 санкціоновані обшуки у місцях розпусти та за місцями мешкання зловмисниць у Києві та Луцьку Волинської області.
Під час обшуків у фігуранток вилучили понад $10 тисяч, €900 та близько 160 тисяч гривень, смартфони, банківські картки, блокноти з чорновими записами, сім-картки різних операторів мобільного зв’язку і навіть корпус бойової гранати ф-1.
Вилучене майно та гроші у подальшому планують арештувати.
Зловмисницям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бордель, девушки, интимные услуги, киев, Луцк, Нацполиция, сутенерши, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоюрідні сестри, 31-річна мешканка Луцька та 30-річна киянка, організували у Харкові бордель, повідомила Харківська обласна прокуратура.".