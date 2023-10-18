«Харьковводоканал» оперативно устраняет аварии в Шевченковском районе
Фото: Харьковский горсовет
С начала года бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидировали 465 аварий на трубопроводах и упорядочили 427 смотровых колодцев в Шевченковском районе, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил сегодня, 18 октября, ведущий инженер районной службы Юрий Грищенко, накануне ремонтники провели значительный комплекс мер на объектах водопроводного хозяйства.
«На улице Клочковской произошло две аварии – на водопроводной магистрали диаметром 200 мм и на вводе в дом. Работали без отключения водоснабжения и в сжатые сроки провели ремонт. Параллельно на площади Свободы и проспекте Независимости привели в порядок смотровые колодцы, а на улице Тринклера установили новый пожарный гидрант», — рассказал Юрий Грищенко.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» ликвидировали 465 аварий на трубопроводах и упорядочили 427 смотровых колодцев в Шевченковском районе, рассказали в Харьковском горсовете.".