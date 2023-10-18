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«Харківводоканал» оперативно усуває аварії в Шевченківському районі

Суспільство 15:19   18.10.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» оперативно усуває аварії в Шевченківському районі Фото: Харківська міськрада

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 465 аварій на трубопроводах і впорядкували 427 оглядових колодязів у Шевченківському районі, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив сьогодні, 18 жовтня, провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, напередодні ремонтники провели значний комплекс відновлювальних заходів на об’єктах водопровідного господарства.

«На вулиці Клочківській сталося дві аварії – на водопровідній магістралі діаметром 200 мм та на вводі в будинок. Працювали без відключення водопостачання та у стислий термін провели ремонт. Паралельно на площі Свободи та проспекті Незалежності впорядкували оглядові колодязі, а на вулиці Трінклера встановили новий пожежний гідрант», – розповів Юрій Грищенко.

Читайте також: У Харкові ліквідували 95 аварійних ситуацій на водоводах

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 465 аварій на трубопроводах і впорядкували 427 оглядових колодязів у Шевченківському районі, розповіли в Харківській міськраді.".