«Харківводоканал» оперативно усуває аварії в Шевченківському районі

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 465 аварій на трубопроводах і впорядкували 427 оглядових колодязів у Шевченківському районі, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив сьогодні, 18 жовтня, провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, напередодні ремонтники провели значний комплекс відновлювальних заходів на об’єктах водопровідного господарства.

«На вулиці Клочківській сталося дві аварії – на водопровідній магістралі діаметром 200 мм та на вводі в будинок. Працювали без відключення водопостачання та у стислий термін провели ремонт. Паралельно на площі Свободи та проспекті Незалежності впорядкували оглядові колодязі, а на вулиці Трінклера встановили новий пожежний гідрант», – розповів Юрій Грищенко.

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