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В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы

Общество 09:30   18.10.2023
Елена Нагорная
В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы

Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 18 октября могут раздаваться взрывы.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование», — сообщают в Балаклейской ГВА.

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Автор: Елена Нагорная
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В районе Балаклеи на Харьковщине могут греметь взрывы

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 09:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 18 октября могут раздаваться взрывы.".