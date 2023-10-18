В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы
Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 18 октября могут раздаваться взрывы.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование», — сообщают в Балаклейской ГВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, взрывы, разминирование, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 09:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 18 октября могут раздаваться взрывы.".