Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

Суспільство 09:30   18.10.2023
Олена Нагорна
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи

Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 18 жовтня можуть лунати вибухи.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування”, – повідомляють у Балаклійській МВА.

Читайте також: Спеціальну машину для розмінування на Харківщині пошкодили дві міни (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом
Розвідка Британії оцінила ймовірність прориву РФ під Куп’янськом і Лиманом
18.10.2023, 10:37
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
18.10.2023, 09:30
Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш
Ворог акцентує увагу на харківській ділянці та посилює обстріли – Євлаш
18.10.2023, 10:09
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова
Чи не надумали вмикати опалення в Харкові. Оперативна інформація Терехова
17.10.2023, 20:02
У Харкові жінка загинула у власному будинку
У Харкові жінка загинула у власному будинку
18.10.2023, 08:55

Новини за темою:

13:52
«Стало серйозним випробуванням»: як повертали світло на звільнену Харківщину
11:07
Жителів Харківщини попередили про звуки пострілів: де буде «гучно»
09:46
Реєструвала листи “новій владі” на Харківщині: попалася зрадниця
14:57
Лунатимуть вибухи: мешканців Харківщини попередили про плани саперів
11:12
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи

Ви читали новину: «У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 09:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 18 жовтня можуть лунати вибухи.".