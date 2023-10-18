У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 18 жовтня можуть лунати вибухи.
“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування”, – повідомляють у Балаклійській МВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, вибухи, разминирование, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 09:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 18 жовтня можуть лунати вибухи.".