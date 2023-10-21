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Ночью в Харькове горели два дома: женщина отравилась угарным газом – ГСЧС

Происшествия 08:27   21.10.2023
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове горели два дома: женщина отравилась угарным газом – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

21 октября в Харькове произошло два пожара: горели 5-ти и 3-этажные дома.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 00:17 получили сообщение о возгорании в подвале 5-тиэтажки на улице Тракторостроителей. Горели домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м.

Из-за угрозы сильного задымления из дома эвакуировали семь жителей подъезда. В подвале бойцы ГСЧС нашли и спасли 31-летнего мужчину. В 02:46 пожар полностью потушили.

В 03:46 произошел пожар в квартире на 2 этаже в доме в переулке Забайкальском. Горели домашние внщи и диван на площади 3 кв. м.

«Из охваченной дымом квартиры пожарные спасли 69-летнюю женщину, которая успела получить отравление угарным газом и ожоги. Ее госпитализировали. Также спасатели эвакуировали из соседних квартир 2-х жителей», — добавили в ГСЧС.

Причины возникновения возгораний выясняются.

В течение суток пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 08:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября в Харькове произошло два пожара: горели 5-ти и 3-этажные дома.".