Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС

21 жовтня у Харкові сталося дві пожежі: горіли 5-ти та 3-поверховий будинки.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 00:17 отримали повідомлення про загоряння в підвалі 5-типоверхівки на вулиці Тракторобудівників. Горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв. м.

Через загрозу сильного задимлення з будинку евакуювали сім жителів під’їзду. В підвалі бійці ДСНС знайшли та врятували 31-річного чоловіка. О 02:46 пожежу повністю загасили.

О 03:46 сталася пожежа у квартирі на 2-му поверсі у будинку в провулку Забайкальському. Горіли домашні речі та диван на площі 3 кв. м.

«З охопленої димом квартири вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом та опіки. Її шпиталізували. Також рятувальники евакуювали з сусідніх квартир 2-х мешканців», – додали в ДСНС.

Причини виникнення загорянь з’ясовуються.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили рятувальники.