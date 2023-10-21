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Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС

Події 08:27   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

21 жовтня у Харкові сталося дві пожежі: горіли 5-ти та 3-поверховий будинки.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 00:17 отримали повідомлення про загоряння в підвалі 5-типоверхівки на вулиці Тракторобудівників. Горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв. м.

Через загрозу сильного задимлення з будинку евакуювали сім жителів під’їзду. В підвалі бійці ДСНС знайшли та врятували 31-річного чоловіка. О 02:46 пожежу повністю загасили.

О 03:46 сталася пожежа у квартирі на 2-му поверсі у будинку в провулку Забайкальському. Горіли домашні речі та диван на площі 3 кв. м.

«З охопленої димом квартири вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом та опіки. Її шпиталізували. Також рятувальники евакуювали з сусідніх квартир 2-х мешканців», – додали в ДСНС.

Причини виникнення загорянь з’ясовуються.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 08:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня у Харкові сталося дві пожежі: горіли 5-ти та 3-поверховий будинки.".