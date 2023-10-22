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На Харьковщине ранена 39-летняя женщина — ХОВА

Происшествия 14:25   22.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине ранена 39-летняя женщина — ХОВА

В ХОВА сообщили, что около 11 дня армия РФ обстреляла село Куриловка в Купянском районе. Есть пострадавшая.

«Сегодня во время обстрела села Куриловка Купянского района около 11 часов дня 39-летняя женщина получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в telegram Харьковской ОВА.

По данным чиновников, армия РФ своим обстрелом повредила в селе частный дом и забор.

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Напомним, за минувшие сутки российские террористы убили в Харьковской области шесть человек и еще 19 — ранили. Погибшие и 16 раненых — сотрудники «Новой почты», по которой вечером 21 октября ударили две российские ракеты С-300. Еще три человека пострадали в Купянске — это пожилая женщина и два подростка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 14:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что около 11 дня армия РФ обстреляла село Куриловка в Купянском районе. Есть пострадавшая.".