На Харьковщине ранена 39-летняя женщина — ХОВА

В ХОВА сообщили, что около 11 дня армия РФ обстреляла село Куриловка в Купянском районе. Есть пострадавшая.

«Сегодня во время обстрела села Куриловка Купянского района около 11 часов дня 39-летняя женщина получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в telegram Харьковской ОВА.

По данным чиновников, армия РФ своим обстрелом повредила в селе частный дом и забор.

Напомним, за минувшие сутки российские террористы убили в Харьковской области шесть человек и еще 19 — ранили. Погибшие и 16 раненых — сотрудники «Новой почты», по которой вечером 21 октября ударили две российские ракеты С-300. Еще три человека пострадали в Купянске — это пожилая женщина и два подростка.