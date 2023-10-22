На Харківщині поранено 39-річну жінку – ХОВА

У ХОВА повідомили, що близько 11-ї дня армія РФ обстріляла село Курилівка в Куп’янському районі. Є постраждала.

“Сьогодні під час обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 11 години дня 39-річна жінка отримала поранення. Постраждала госпіталізована до медичної установи, їй надається вся необхідна медична допомога“, – повідомили в телеграмі Харківської ОВА.

За даними чиновників, армія РФ своїм обстрілом пошкодила в селі приватний будинок та паркан.

Нагадаємо, за минулу добу російські терористи вбили в Харківській області шістьох людей і ще 19 – поранили. Загиблі та 16 поранених – співробітники “Нової пошти”, по якій увечері 21 жовтня вдарили дві російські ракети С-300. Ще троє людей постраждали в Куп’янську – це літня жінка та двоє підлітків.