На Харківщині поранено 39-річну жінку – ХОВА
У ХОВА повідомили, що близько 11-ї дня армія РФ обстріляла село Курилівка в Куп’янському районі. Є постраждала.
“Сьогодні під час обстрілу села Курилівка Куп’янського району близько 11 години дня 39-річна жінка отримала поранення. Постраждала госпіталізована до медичної установи, їй надається вся необхідна медична допомога“, – повідомили в телеграмі Харківської ОВА.
За даними чиновників, армія РФ своїм обстрілом пошкодила в селі приватний будинок та паркан.
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Нагадаємо, за минулу добу російські терористи вбили в Харківській області шістьох людей і ще 19 – поранили. Загиблі та 16 поранених – співробітники “Нової пошти”, по якій увечері 21 жовтня вдарили дві російські ракети С-300. Ще троє людей постраждали в Куп’янську – це літня жінка та двоє підлітків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, раненая, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 14:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що близько 11-ї дня армія РФ обстріляла село Курилівка в Куп’янському районі. Є постраждала".