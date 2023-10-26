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Российский дрон приземлили на Харьковщине. Подробности операции (фото, видео)

Общество 12:29   26.10.2023
Виктория Яковенко
Российский дрон приземлили на Харьковщине. Подробности операции (фото, видео) Фото: ГПСУ

В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник, залетевший с территории РФ и пытавшийся разведывать украинские позиции.

«Акустически прослушивали звуки БПЛА. После доклада старшему, старшим было принято решение задействовать антидроновое ружье и нанести огненное поражение из стрелкового оружия», — рассказал детали происшествия оператор антидронового ружья на псевдо Коточок, передает Государственная пограничная служба.

После того как дрон обезвредили, по нему открыли огонь. Одна из пуль «приземлила» вражеский беспилотник, добавили пограничники.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник, залетевший с территории РФ и пытавшийся разведывать украинские позиции.".