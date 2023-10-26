Российский дрон приземлили на Харьковщине. Подробности операции (фото, видео)

В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник, залетевший с территории РФ и пытавшийся разведывать украинские позиции.

«Акустически прослушивали звуки БПЛА. После доклада старшему, старшим было принято решение задействовать антидроновое ружье и нанести огненное поражение из стрелкового оружия», — рассказал детали происшествия оператор антидронового ружья на псевдо Коточок, передает Государственная пограничная служба.

После того как дрон обезвредили, по нему открыли огонь. Одна из пуль «приземлила» вражеский беспилотник, добавили пограничники.