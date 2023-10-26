Российский дрон приземлили на Харьковщине. Подробности операции (фото, видео)
Фото: ГПСУ
В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник, залетевший с территории РФ и пытавшийся разведывать украинские позиции.
«Акустически прослушивали звуки БПЛА. После доклада старшему, старшим было принято решение задействовать антидроновое ружье и нанести огненное поражение из стрелкового оружия», — рассказал детали происшествия оператор антидронового ружья на псевдо Коточок, передает Государственная пограничная служба.
После того как дрон обезвредили, по нему открыли огонь. Одна из пуль «приземлила» вражеский беспилотник, добавили пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вражеский, гпсу, дрон, операция, пограничники, униточжили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник, залетевший с территории РФ и пытавшийся разведывать украинские позиции.".