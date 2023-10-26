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Російський дрон «приземлили» на Харківщині. Подробиці операції (фото, відео)

Суспільство 12:29   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Російський дрон «приземлили» на Харківщині. Подробиці операції (фото, відео) Фото: ДПСУ

В Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався розвідувати українські позиції.

«Акустично прослуховували звуки БПЛА. Після доповіді старшому, старшим було прийнято рішення задіяти антидронову рушницю та нанести вогневе ураження зі стрілецької зброї», – розповів деталі події оператор антидронової рушниці на псевдо Коточок, передає Державна прикордонна служба.

Після того, як дрон знерухомили, по ньому відкрили вогонь. Одна з куль «приземлила» ворожий безпілотник, додали прикордонники.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник, який залетів з території РФ та намагався розвідувати українські позиції.".