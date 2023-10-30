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Пейзажи Харьковщины вспомнили в диктанте единства. Опубликован текст

Общество 11:50   30.10.2023
Виктория Яковенко
Пейзажи Харьковщины вспомнили в диктанте единства. Опубликован текст Фото: Харьковский горсовет

В диктанте единства 2023 года под названием «Дороги Украины» упомянули о Харьковщине. Во втором предложении речь идет об изюмском пейзаже.

Текст диктанта опубликовало «Украинское радио«. Автором диктанта стала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский. Диктант писали украинцы 27 октября.

Текст диктанта «Дороги Украины»:

«Дороги України – переплутані нитки любові.

Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі, на обрії, вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією.

У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися.

Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі – схоже на народну ікону. Фари вихоплюють кам’янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів’яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні.

Підірвані мости лежать животами у своїх ріках – і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пилюга стоять над жнивними полями. Тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках. Барвисті гори гарбузів між ріллі, і кукурудзи до пізньої осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів.

Дороги України – переплутані нитки любові: подекуди перерубані, але знову зв’язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської, і знати: наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом».

Результаты радиодиктанта планируют объявить в декабре, когда обработают все письма.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 11:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В диктанте единства 2023 года под названием «Дороги Украины» упомянули о Харьковщине. Во втором предложении речь идет об изюмском пейзаже.".