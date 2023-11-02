В Харькове суд забрал квартиру у женщины, которая ухаживала за пенсионеркой

В 2009 году в Харькове две женщины заключили договор пожизненного содержания, согласно которому одна из них обязалась ухаживать за другой женщиной — оказывать ей необходимую помощь, питание и одежду, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В свою очередь, пожилая женщина, нуждавшаяся в уходе, передала в собственность помощницы свою двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Танкопия в Харькове. Площадь указанной недвижимости составляет около 50 м², а ее стоимость – более 1 миллиона гривен.

Однако в 2014 году договор пожизненного содержания и ухода расторгнули в суде, а право собственности на квартиру зарегистрировали по предыдущей владелице. В 2016 году эта женщина скончалась. Поскольку она не имела наследников, ее квартира должна перейти в коммунальную собственность как наследство умершего.

Однако после смерти государственный регистратор передал право собственности на квартиру бывшей сиделке, то есть произошло незаконное завладение квартирой. По этому факту окружная прокуратура открыла дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Также прокуроры обратились в суд, чтобы квартиру вернуть в собственность громады. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию Немышлянской окружной прокуратуры Харькова и передал квартиру от умершей женщины в собственность Харьковской городской территориальной громады.