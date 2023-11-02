У Харкові суд забрав квартиру у жінки, яка доглядала за пенсіонеркою

У 2009 році в Харкові дві жінки уклали договір довічного утримання, згідно з яким одна з них зобов’язалася доглядати іншу жінку — надавати їй необхідну допомогу, харчування та одяг, повідомила Харківська обласна прокуратура .

У свою чергу, літня жінка, яка потребувала догляду, передала у власність помічниці свою двокімнатну квартиру, розташовану по вул. Танкопія у Харкові. Площа вказаної нерухомості складає близько 50 м², а її вартість — понад 1 мільйон гривень.

Однак у 2014 році зазначений договір довічного утримання та догляду розірвали в суді, а право власності на квартиру зареєстрували за попередньою власницею. У 2016 році ця жінка померла. Оскільки вона не мала спадкоємців, її квартира мала б перейти у комунальну власність як відумерла спадщина.

Однак після смерті державний реєстратор передав права власності на квартиру колишній доглядальниці, тобто відбулось незаконне заволодіння квартирою. За цим фактом окружна прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Також прокурори звернулись до суду, щоб квартиру повернути у власність територіальної громади. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги лише частково.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію Немишлянської окружної прокуратури Харкова і передав квартиру від умерлої жінки у власність Харківської міської територіальної громади.