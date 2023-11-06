Бешенство в Харькове. В части города ввели карантин
В части Индустриального района ввели карантин из-за случая бешенства, который подтвердили у бездомной собаки.
В КП «Центр обращения с животными» сообщили подробности инцидента, произошедшего 27 октября. Бездомная агрессивная собака укусила двух мужчин.
По данным работников приюта, в тот же день работники предприятия, расположенного вблизи места происшествия, вызвали коммунальщиков для отлова собаки.
«Во время поверхностного осмотра ветеринарные врачи обнаружили на теле собаки ссадины. Животное срочно поместили в отдельный вольер, ограничивающий его контакт с другими животными, находящимися на территории коммунального предприятия, и сообщили работникам об ограниченном контакте», — говорится в сообщении.
На шестой день, 1 ноября, собака погибла. Пострадавшие мужчины обратились к медикам, обоих направили в больницу.
У погибшего животного подтвердили бешенство. В части Индустриального района Харькова: улица Сергея Грицевца, улица Кулешова, улица Александра Зубарева, проезд Кольцевой ввели карантин.
Напомним, по данным ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава» этот случай бешенства в Харькове зарегистрировали впервые с 2021 год.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части Индустриального района ввели карантин из-за случая бешенства, который подтвердили у бездомной собаки.".