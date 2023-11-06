Сказ у Харкові. У частині міста ввели карантин
В частині Індустріального району запровадили карантин через випадок сказу, який підтвердили у безпритульної собаки.
У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили подробиці інциденту, який стався 27 жовтня. Безпритульний агресивний собака вкусив двох чоловіків.
За даними притулку, в той же день працівники підприємства, яке розташоване поблизу місця події, викликали комунальників для відлову собаки.
«Під час поверхневого огляду ветеринарні лікарі виявили на тілі собаки садна. Тварину терміново помістили в окремий вольєр, який обмежує її контакт з іншими тваринами, що знаходяться на території комунального підприємства, та повідомили працівників про обмежений контакт», — йдеться в повідомленні.
На шостий день, 1 листопада, собака загинув. Постраждалі чоловіки звернулися до медиків, обох направили до лікарні.
У загиблої тварини підтвердили сказ. У частині Індустріального району Харкова: вулиця Сергія Грицевця, вулиця Кулешова, вулиця Олександра Зубарєва, проїзд Кільцевий ввели карантин.
Нагадаємо, за даними ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» цей випадок сказу у Харкові зареєстрували вперше з 2021 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бездомная, бешенство, карантин, приют, собака, Харків, часть;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В частині Індустріального району запровадили карантин через випадок сказу, який підтвердили у безпритульної собаки.".