Сказ у Харкові. У частині міста ввели карантин

В частині Індустріального району запровадили карантин через випадок сказу, який підтвердили у безпритульної собаки.

У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили подробиці інциденту, який стався 27 жовтня. Безпритульний агресивний собака вкусив двох чоловіків.

За даними притулку, в той же день працівники підприємства, яке розташоване поблизу місця події, викликали комунальників для відлову собаки.

«Під час поверхневого огляду ветеринарні лікарі виявили на тілі собаки садна. Тварину терміново помістили в окремий вольєр, який обмежує її контакт з іншими тваринами, що знаходяться на території комунального підприємства, та повідомили працівників про обмежений контакт», — йдеться в повідомленні.

На шостий день, 1 листопада, собака загинув. Постраждалі чоловіки звернулися до медиків, обох направили до лікарні.

У загиблої тварини підтвердили сказ. У частині Індустріального району Харкова: вулиця Сергія Грицевця, вулиця Кулешова, вулиця Олександра Зубарєва, проїзд Кільцевий ввели карантин.

Нагадаємо, за даними ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» цей випадок сказу у Харкові зареєстрували вперше з 2021 року.