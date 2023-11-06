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Деревья в Слободском районе будет пилить фирма из окружения главы — ХАЦ

Общество 20:26   06.11.2023
Елена Нагорная
Деревья в Слободском районе будет пилить фирма из окружения главы — ХАЦ Фото: Харьковский горсовет

Управление образования администрации Слободского района заключило соглашение с ООО «Ман Бей» на почти миллион гривен о предоставлении услуг по санитарной, омолаживающей обрезке и вырубке деревьев на территории школ и детсадов.

Соглашение подписали без проведения торгов, прямым договором, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

Активисты отмечают, что на территории школы по улице Тарасовской удалят пять деревьев: абрикос, яблоню, березу и два тополя. Четыре клена хотят срубить возле детсада на проспекте Льва Ландау, 12/1. Также возле этого дошкольного учреждения проведут обрезку 30 деревьев. Наибольшее количество деревьев планируется обрезать по улице Ньютона, 131. Речь идет об омолаживающей обрезке 54 деревьев и санитарной обрезке еще 12.

«ООО «Ман Бей» связана с главой администрации Слободского района Вячеславом Ильенко. Еще в 2017 году ХАЦ писал, что эта фирма получала подряды на уборку администрации, а контактным телефоном был номер приемной Ильенко. Руководителем и основателем предприятия сейчас является Лилия Лучникова — в прошлом помощница Ильенко как депутата горсовета, а в этом году она получила от Ильенко награду. ООО находится на улице Садовой, 9А. По этому же адресу зарегистрирован благотворительный фонд жены главы администрации района Надежды Ильенко — «Светлая надежда», — рассказывают антикоррупционеры.


Награждение Лучниковой. Фото со страницы Лучниковой в Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление образования администрации Слободского района заключило соглашение с ООО «Ман Бей» на почти миллион гривен о предоставлении услуг по санитарной, омолаживающей обрезке и вырубке деревьев на территории школ и детсадов.".