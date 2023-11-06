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Дерева у Слобідському районі Харкова пилятиме фірма з оточення голови – ХАЦ

Суспільство 20:26   06.11.2023
Олена Нагорна
Дерева у Слобідському районі Харкова пилятиме фірма з оточення голови – ХАЦ

Управління освіти адміністрації Слобідського району уклало угоду з ТОВ “Ман Бей” на майже мільйон гривень щодо надання послуг з санітарної, омолоджувальної обрізки та вирубування дерев на території шкіл та дитсадків.

Угоду підписали без проведення торгів, прямим договором, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на портал “Prozorro”.

Активісти зазначають, що на території школи по вулиці Тарасівській видалять п’ять дерев: абрикос, яблуню, березу та дві тополі. Чотири клени хочуть зрубати біля дитсадка на проспекті Льва Ландау, 12/1. Також біля цього дошкільного закладу проведуть обрізку 30 дерев. Найбільшу кількість дерев планується обрізати по вулиці Ньютона, 131. Йдеться про омолоджувальну обрізку 54 дерев та санітарну обрізку ще 12.

“ТОВ “Ман Бей” пов’язана з головою адміністрації Слобідського району В’ячеславом Ільєнком. Ще у 2017 році ХАЦ писав, що ця фірма отримувала підряди на прибирання адміністрації, а контактним телефоном був номер приймальні Ільєнка. Керівницею та засновницею підприємства зараз є Лілія Лучнікова – у минулому помічниця Ільєнка як депутата міськради, а цього року вона отримала від Ільєнка нагороду. ТОВ знаходиться на вулиці Садовій, 9А. За цією ж адресою зареєстрований благодійний фонд дружини голови адміністрації району Надії Ільєнко – “Світла надія”, – розповідають антикорупціонери.


Нагородження Лучнікової. Фото зі сторінки Лучнікової у фейсбуці

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 20:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління освіти адміністрації Слобідського району уклало угоду з ТОВ “Ман Бей” на майже мільйон гривень щодо надання послуг з санітарної, омолоджувальної обрізки та вирубування дерев на території шкіл та дитсадків.".