В Харькове два дня вытаскивали 7 щенков с собакой из-под бетонных плит (видео)
6 ноября из-под бетонных плит на окраине Харькова зооволонтеры вытащили собаку Асю и ее 7 щенков.
«Мы смогли достать всех за 2 дня, потому что малыши были очень напуганы», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Сейчас семья собак восстанавливается после стресса под опекой зооволонтеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, зооволнтеры, плиты, собака, спасли, Харьков, щенки;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября из-под бетонных плит на окраине Харькова зооволонтеры вытащили собаку Асю и ее 7 щенков.".