В Харькове два дня вытаскивали 7 щенков с собакой из-под бетонных плит (видео)

6 ноября из-под бетонных плит на окраине Харькова зооволонтеры вытащили собаку Асю и ее 7 щенков.

«Мы смогли достать всех за 2 дня, потому что малыши были очень напуганы», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Сейчас семья собак восстанавливается после стресса под опекой зооволонтеров.