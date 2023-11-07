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В Харькове два дня вытаскивали 7 щенков с собакой из-под бетонных плит (видео)

Общество 11:48   07.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове два дня вытаскивали 7 щенков с собакой из-под бетонных плит (видео)

6 ноября из-под бетонных плит на окраине Харькова зооволонтеры вытащили собаку Асю и ее 7 щенков.

«Мы смогли достать всех за 2 дня, потому что малыши были очень напуганы», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Сейчас семья собак восстанавливается после стресса под опекой зооволонтеров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября из-под бетонных плит на окраине Харькова зооволонтеры вытащили собаку Асю и ее 7 щенков.".