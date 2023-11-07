У Харкові два дні витягали 7 цуценят з собакою з-під бетонних плит (відео)

6 листопада з-під бетонних плит на околиці Харкова зооволонтери витягли собаку Асю та її 7 цуценят.

«Ми змогли дістати всіх за 2 дні, бо малюки були дуже налякані», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Зараз родина собачат відновлюється після стресу під опікою зооволонтерів.