У Харкові два дні витягали 7 цуценят з собакою з-під бетонних плит (відео)
6 листопада з-під бетонних плит на околиці Харкова зооволонтери витягли собаку Асю та її 7 цуценят.
«Ми змогли дістати всіх за 2 дні, бо малюки були дуже налякані», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».
Зараз родина собачат відновлюється після стресу під опікою зооволонтерів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 листопада з-під бетонних плит на околиці Харкова зооволонтери витягли собаку Асю та її 7 цуценят.".