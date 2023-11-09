«Тризуб вместо звезд». На въезде в Змиев украинизировали стеллу (фото)
Со стелы на въезде в город Змиев со стороны Харькова убрали советскую символику.
«Сейчас стелу дополняет и украшает Государственный Герб Украины. Его установили вместо знака с датой основания города с советской символикой», — сообщает Змиевский городской совет.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со стелы на въезде в город Змиев со стороны Харькова убрали советскую символику.".