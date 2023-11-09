«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)

Зі стели на в’їзді до міста Зміїв з боку Харкова прибрали радянську символіку.

«Тепер стелу доповнює і прикрашає Державний Герб України. Його встановили замість знака із датою заснування міста з вкарбованою радянською символікою», – повідомляє Зміївська міська рада.