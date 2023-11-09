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«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)

Суспільство 15:48   09.11.2023
Вікторія Яковенко
«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)

Зі стели на в’їзді до міста Зміїв з боку Харкова прибрали радянську символіку.

«Тепер стелу доповнює і прикрашає Державний Герб України. Його встановили замість знака із датою заснування міста з вкарбованою радянською символікою», – повідомляє Зміївська міська рада.

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Фото: Зміївська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі стели на в’їзді до міста Зміїв з боку Харкова прибрали радянську символіку.".