«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)
Зі стели на в’їзді до міста Зміїв з боку Харкова прибрали радянську символіку.
«Тепер стелу доповнює і прикрашає Державний Герб України. Його встановили замість знака із датою заснування міста з вкарбованою радянською символікою», – повідомляє Зміївська міська рада.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі стели на в’їзді до міста Зміїв з боку Харкова прибрали радянську символіку.".