Ушел из больницы: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти

56-летний Олег Мозговой еще 7 ноября ушел из областной клинической больницы на Тринклера в Харькове. Его до сих пор не могут найти, сообщают в поисково-спасательном отряде «Милена».

«07.11.2023 г. покинул Харьковскую областную клиническую больницу (г. Харьков, ул. Тринклера, 6), и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в telegram поисковики.

По их информации, мужчина страдает от потери памяти и не разговаривает.

«Может жестами просить сигареты», — дополнили в ПСО «Милена».

Мужчина был одет как на фото. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому всех просят быть внимательными. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега Мозгового, звоните: (068) 777-0-112 или 102.