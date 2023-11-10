Ушел из больницы: в Харькове ищут мужчину с потерей памяти
56-летний Олег Мозговой еще 7 ноября ушел из областной клинической больницы на Тринклера в Харькове. Его до сих пор не могут найти, сообщают в поисково-спасательном отряде «Милена».
«07.11.2023 г. покинул Харьковскую областную клиническую больницу (г. Харьков, ул. Тринклера, 6), и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в telegram поисковики.
По их информации, мужчина страдает от потери памяти и не разговаривает.
«Может жестами просить сигареты», — дополнили в ПСО «Милена».
Мужчина был одет как на фото. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому всех просят быть внимательными. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега Мозгового, звоните: (068) 777-0-112 или 102.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, милена, Пациент, пропал, розыск;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летний Олег Мозговой еще 7 ноября ушел из областной клинической больницы на Тринклера в Харькове. Его до сих пор не могут найти, сообщают в поисково-спасательном отряде «Милена»".