Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті

56-річний Олег Мозговий ще 7 листопада пішов з обласної клінічної лікарні на Трінклера у Харкові. Його досі не можуть знайти, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

“07.11.2023 р. покинув Харківську обласну клінічну лікарню (м. Харків, вул. Трінклера, 6), і з того часу його місцеперебування невідоме”, – повідомили в телеграмі пошуковики.

За їхньою інформацією, чоловік страждає від втрати пам’яті та не розмовляє.

“Може жестами просити цигарки”, – доповнили в ПРЗ “Мілена”.

Чоловік був одягнений як на фото. Він потребує медичної допомоги, тож усіх просять бути уважними. Якщо у вас є інформація щодо місцеперебування Олега Мозгового, телефонуйте: (068) 777-0-112 або 102.