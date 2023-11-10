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Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті

Події 10:24   10.11.2023
Оксана Горун
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті

56-річний Олег Мозговий ще 7 листопада пішов з обласної клінічної лікарні на Трінклера у Харкові. Його досі не можуть знайти, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

“07.11.2023 р. покинув Харківську обласну клінічну лікарню (м. Харків, вул. Трінклера, 6), і з того часу його місцеперебування невідоме”, – повідомили в телеграмі пошуковики.

За їхньою інформацією, чоловік страждає від втрати пам’яті та не розмовляє.

“Може жестами просити цигарки”, – доповнили в ПРЗ “Мілена”.

Зник пацієнт лікарні

Чоловік був одягнений як на фото. Він потребує медичної допомоги, тож усіх просять бути уважними. Якщо у вас є інформація щодо місцеперебування Олега Мозгового, телефонуйте: (068) 777-0-112 або 102.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний Олег Мозговий ще 7 листопада пішов з обласної клінічної лікарні на Трінклера у Харкові. Його досі не можуть знайти, повідомляють у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”".