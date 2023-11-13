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Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото)

Общество 14:50   13.11.2023
Виктория Яковенко
Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Электроснабжение возобновили для более 800 потребителей левобережной части Купянска и села Подолы, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате ударов в населенных пунктах были повреждены провода воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ.

«Сразу был выполнен ремонт и подключены 570 потребителей. Однако после осмотра также выявлено повреждение кабельной линии 10 кВ. После обновления этой линии мы смогли запитать всех потребителей», — отметили специалисты.

Энергетики также запитали несколько десятков потребителей в Казачьей Лопане. Там, в результате прилетов, были повреждены три линии 0,4 кВ и линия 10 кВ.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение возобновили для более 800 потребителей левобережной части Купянска и села Подолы, обесточенных из-за вражеских обстрелов.".