Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото)

Электроснабжение возобновили для более 800 потребителей левобережной части Купянска и села Подолы, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате ударов в населенных пунктах были повреждены провода воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ.

«Сразу был выполнен ремонт и подключены 570 потребителей. Однако после осмотра также выявлено повреждение кабельной линии 10 кВ. После обновления этой линии мы смогли запитать всех потребителей», — отметили специалисты.

Энергетики также запитали несколько десятков потребителей в Казачьей Лопане. Там, в результате прилетов, были повреждены три линии 0,4 кВ и линия 10 кВ.