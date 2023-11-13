Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Электроснабжение возобновили для более 800 потребителей левобережной части Купянска и села Подолы, обесточенных из-за вражеских обстрелов.
По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате ударов в населенных пунктах были повреждены провода воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ.
«Сразу был выполнен ремонт и подключены 570 потребителей. Однако после осмотра также выявлено повреждение кабельной линии 10 кВ. После обновления этой линии мы смогли запитать всех потребителей», — отметили специалисты.
Энергетики также запитали несколько десятков потребителей в Казачьей Лопане. Там, в результате прилетов, были повреждены три линии 0,4 кВ и линия 10 кВ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитали, Купняск, обстрелы, подолы, свет, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение возобновили для более 800 потребителей левобережной части Купянска и села Подолы, обесточенных из-за вражеских обстрелов.".