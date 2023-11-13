Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів (фото)

Електропостачання відновили для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених через ворожий обстріл.

За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок ударів у населених пунктах були пошкоджені дроти повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ.

«Одразу було виконано ремонт і підключені 570 споживачів. Однак після огляду також було виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВ. Після відновлення цієї лінії ми змогли заживити всіх споживачів», – зазначили фахівці.

Енергетики також заживили кілька десятків споживачів у Козачій Лопані. Там внаслідок прильотів були пошкоджені три лінії 0,4 кВ та лінія 10 кВ.