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Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів (фото)

Суспільство 14:50   13.11.2023
Вікторія Яковенко
Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Електропостачання відновили для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених через ворожий обстріл.

За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок ударів у населених пунктах були пошкоджені дроти повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ.

«Одразу було виконано ремонт і підключені 570 споживачів. Однак після огляду також було виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВ. Після відновлення цієї лінії ми змогли заживити всіх споживачів», – зазначили фахівці.

Енергетики також заживили кілька десятків споживачів у Козачій Лопані. Там внаслідок прильотів були пошкоджені три лінії 0,4 кВ та лінія 10 кВ.02

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених через ворожий обстріл.".