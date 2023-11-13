Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів (фото)
Фото: АТ “Харківобленерго”
Електропостачання відновили для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених через ворожий обстріл.
За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок ударів у населених пунктах були пошкоджені дроти повітряних ліній 0,4 кВ та 10 кВ.
«Одразу було виконано ремонт і підключені 570 споживачів. Однак після огляду також було виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВ. Після відновлення цієї лінії ми змогли заживити всіх споживачів», – зазначили фахівці.
Енергетики також заживили кілька десятків споживачів у Козачій Лопані. Там внаслідок прильотів були пошкоджені три лінії 0,4 кВ та лінія 10 кВ.
Читайте також: Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитали, Купняск, обстріли, подолы, свет, харківщина, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили для понад 800 споживачів лівобережної частини Куп’янська та села Подоли, знеструмлених через ворожий обстріл.".