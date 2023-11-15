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Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей

Мир 17:37   15.11.2023
Оксана Якушко
Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей Paweł Rochowicz

У пяти семей из Харьковщины, которые из-за полномасштабного вторжения эвакуировались в страны ЕС, временно изъяли детей. Такое решение приняли органы опеки стран, в которых находились дети, сообщает Суспільне Харків.

По словам начальницы службы по делам детей ХОВА Татьяны Пономаренко, одного ребенка изъяли из семьи в Австрии, еще двоих — в Германии, также двое детей не живут с родителями в Швеции.

«Дети отделены от родителей и потеряли возможность на это на время по решениям сторон органов опеки и попечительства тех стран, которые их приняли. Дети не имеют возможности проживать со своими биологическими родителями», — сказала Пономаренко.

Детей пытаются вернуть родителям, отметила Пономаренко.

«Служба по делам детей ведет переписку напрямую с Социальной сервисной службой, с Министерством иностранных дел и с представителями тех стран, на территории которых проживают эти дети. Надеемся, что в ближайшее время дети будут возвращены к родителям и вернутся на территорию Украины», — сообщила Татьяна Пономаренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У пяти семей из Харьковщины, которые из-за полномасштабного вторжения эвакуировались в страны ЕС, временно изъяли детей. Такое решение приняли органы опеки стран, в которых находились дети, сообщает Суспільне Харків.".