Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей
У пяти семей из Харьковщины, которые из-за полномасштабного вторжения эвакуировались в страны ЕС, временно изъяли детей. Такое решение приняли органы опеки стран, в которых находились дети, сообщает Суспільне Харків.
По словам начальницы службы по делам детей ХОВА Татьяны Пономаренко, одного ребенка изъяли из семьи в Австрии, еще двоих — в Германии, также двое детей не живут с родителями в Швеции.
«Дети отделены от родителей и потеряли возможность на это на время по решениям сторон органов опеки и попечительства тех стран, которые их приняли. Дети не имеют возможности проживать со своими биологическими родителями», — сказала Пономаренко.
Детей пытаются вернуть родителям, отметила Пономаренко.
«Служба по делам детей ведет переписку напрямую с Социальной сервисной службой, с Министерством иностранных дел и с представителями тех стран, на территории которых проживают эти дети. Надеемся, что в ближайшее время дети будут возвращены к родителям и вернутся на территорию Украины», — сообщила Татьяна Пономаренко.
Читайте также: 240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: Австрия, германия, дети, европа, ЕС, страна, харьковщина, Швеция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У пяти семей из Харьковщины, которые из-за полномасштабного вторжения эвакуировались в страны ЕС, временно изъяли детей. Такое решение приняли органы опеки стран, в которых находились дети, сообщает Суспільне Харків.".