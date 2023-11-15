П’ятьох дітей забрали в Європі від батьків, які виїхали з Харківщини

У п’ятьох сімей з Харківщини, які через повномасштабне вторгнення евакуювалися у країни ЄС, тимчасово вилучили дітей. Таке рішення ухвалили органи опіки країн, у яких перебували діти, повідомляє Суспільне Харків.

За словами начальниці служби у справах дітей ХОВА Тетяни Пономаренко, одну дитину вилучили з родини в Австрії, ще двох — у Німеччині, також двоє дітей не живуть з батьками у Швеції.

“Діти відокремлені від батьків і втратили можливість на це на певний час за рішеннями сторін органів опіки та піклування тих країн, які їх прийняли. Діти не мають можливості проживати зі своїми біологічними батьками”, — сказала Пономаренко.

Дітей намагаються повернути батькам, зазначила Пономаренко.

“Служба у справах дітей веде листування напряму з Соціальною сервісною службою, з Міністерством закордонних справ і з представниками тих країн, на території яких проживають ці діти. Сподіваємося, що найближчим часом діти будуть повернуті до батьків, і повернуться на територію України”, — повідомила Тетяна Пономаренко.