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240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?

Світ 13:30   19.06.2023
Оксана Якушко
240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?

В європейських країнах уже 240 випадків, коли у батьків-українців чи родичів соціальні служби відбирають дітей. Куди мають звертатися рідні за допомогою, в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла представник омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

«Держави, які підтримали Україну та надають статус тимчасового перебування українцям, повністю забезпечують дітей соціальною підтримкою, надають безкоштовну освіту та медичну допомогу. А у Німеччині, Польщі, США та Італії українські діти отримують лікування від орфанних захворювань. Наприклад, це спинально-м’язова атрофія, лікування якої вартує одним уколом два мільйони доларів», – розповіла Ірина Суслова.

«Поряд із тим, через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240. Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї», – каже представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту.

Такі випадки виникли і через недопрацювання з боку України. Бо у Німеччині, щоб онуки перебували з бабусею, потрібно пройти певні процедури. А в Італії або Франції людина, яка досягла 65-річного віку, взагалі не може бути опікуном. Тому Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цими історіями, моніторити ситуацію і надавати правову допомогу жінкам або сім’ям, які опинилися в такій ситуації.

«Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали правову допомогу і переклад. Тому що далі, щоб вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача», – розповіла Суслова.

Родичі (відібраних дітей – ред.) мають обов’язково звернутися до консульського відділу, їх поінформувати. Тому що саме консули здійснюють офіційне представництво України за кордоном. І також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини, там беруть це питання на контроль і спілкуються із консулом і з міжнародними партнерами, щоб врегулювати ці ситуації.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 13:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В європейських країнах уже 240 випадків, коли у батьків-українців чи родичів соціальні служби відбирають дітей. Куди мають звертатися рідні за допомогою, в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла представник омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.".