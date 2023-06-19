Live
  • Понедельник 19.06.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🔴

240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?

Мир 13:30   19.06.2023
Оксана Якушко
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС? Paweł Rochowicz

В европейских странах уже 240 случаев, когда у родителей-украинцев или родственников социальные службы отбирают детей. Куда в таком случае должны обращаться родные за помощью, в интервью Радио Свобода рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.

«Государства, которые поддержали Украину и предоставляют статус временного пребывания украинцам, полностью обеспечивают детей социальной поддержкой, предоставляют бесплатное образование и медицинскую помощь. В Германии, Польше, США и Италии украинские дети получают лечение от орфанных заболеваний. К примеру, это спинально-мышечная атрофия, лечение которой стоит одним уколом два миллиона долларов», — рассказала Ирина Суслова.

«Наряду с тем, из-за различий в законодательстве, в европейских странах бывают случаи, так сказать, изъятия ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сегодня таких случаев зафиксировано 240. Для примера, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи», — говорит представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта.

Такие случаи возникли и из-за недоработки со стороны Украины. Потому что в Германии, чтобы внуки находились с бабушкой, нужно пройти определенные процедуры. А в Италии или Франции человек, достигший 65-летнего возраста, вообще не может быть опекуном. Поэтому Офис уполномоченного пытается следить за этими историями, мониторить ситуацию и оказывать правовую помощь женщинам или семьям, оказавшимся в такой ситуации.

«Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы попавшие в такую ситуацию получили правовую помощь и перевод. Потому что дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика», – рассказала Суслова.

Родственники (отобранных детей – ред.) должны обязательно обратиться в консульский отдел, их проинформировать. Потому что именно консулы официально представляют Украину за границей. И они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека, там берут этот вопрос на контроль и общаются с консулом и с международными партнерами, чтобы урегулировать эти ситуации.

Читайте также: Президент Чехии поддержал беженку из Украины, которую травили в школе (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
19.06.2023
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
19.06.2023
В пруду на Харьковщине, где погиб подросток, официально запрещено купаться
В пруду на Харьковщине, где погиб подросток, официально запрещено купаться
19.06.2023
Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди
Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди
18.06.2023
Ночная ракетная атака, авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
Ночная ракетная атака, авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
19.06.2023
Требовали взятки: в Харькове задержали руководство Госпродпотребслужбы (видео)
Требовали взятки: в Харькове задержали руководство Госпродпотребслужбы (видео)
19.06.2023

Новости по теме:

20:06
Сотни тонн грузов: как украинцы из Австрии помогают харьковчанам (сюжет)
14:52
150 тонн гумпомощи отправили из Харькова в Херсон: и это еще не конец
11:57
«Мажорное» ДТП на Гагарина: дело Харьковского начали рассматривать в суде
22:01
Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ
18:30
Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В европейских странах уже 240 случаев, когда у родителей-украинцев или родственников социальные службы отбирают детей. Куда в таком случае должны обращаться родные за помощью, в интервью Радио Свобода рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.".