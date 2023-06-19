240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
В европейских странах уже 240 случаев, когда у родителей-украинцев или родственников социальные службы отбирают детей. Куда в таком случае должны обращаться родные за помощью, в интервью Радио Свобода рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
«Государства, которые поддержали Украину и предоставляют статус временного пребывания украинцам, полностью обеспечивают детей социальной поддержкой, предоставляют бесплатное образование и медицинскую помощь. В Германии, Польше, США и Италии украинские дети получают лечение от орфанных заболеваний. К примеру, это спинально-мышечная атрофия, лечение которой стоит одним уколом два миллиона долларов», — рассказала Ирина Суслова.
«Наряду с тем, из-за различий в законодательстве, в европейских странах бывают случаи, так сказать, изъятия ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сегодня таких случаев зафиксировано 240. Для примера, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи», — говорит представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта.
Такие случаи возникли и из-за недоработки со стороны Украины. Потому что в Германии, чтобы внуки находились с бабушкой, нужно пройти определенные процедуры. А в Италии или Франции человек, достигший 65-летнего возраста, вообще не может быть опекуном. Поэтому Офис уполномоченного пытается следить за этими историями, мониторить ситуацию и оказывать правовую помощь женщинам или семьям, оказавшимся в такой ситуации.
«Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы попавшие в такую ситуацию получили правовую помощь и перевод. Потому что дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика», – рассказала Суслова.
Родственники (отобранных детей – ред.) должны обязательно обратиться в консульский отдел, их проинформировать. Потому что именно консулы официально представляют Украину за границей. И они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека, там берут этот вопрос на контроль и общаются с консулом и с международными партнерами, чтобы урегулировать эти ситуации.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 13:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В европейских странах уже 240 случаев, когда у родителей-украинцев или родственников социальные службы отбирают детей. Куда в таком случае должны обращаться родные за помощью, в интервью Радио Свобода рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.".