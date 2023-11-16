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Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату

Общество 12:04   16.11.2023
Оксана Горун
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату Фото: Харьковский горсовет

Первый снег в Харькове «обещают» уже на этой неделе. Прогнозы регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра относительно даты совпали.

Укргидрометцентр дал прогноз: 19 ноября, в воскресенье, днем в Харькове будет дождь и мокрый снег.

Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Аналогичный прогноз дает и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным харьковских синоптиков, снег будет идти при дневной температура 1 — 6 градусов тепла, поэтому «надолго не задержится».  Такая же погода будет и в понедельник, 20 ноября.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 12:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый снег в Харькове «обещают» уже на этой неделе. Прогнозы регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра относительно даты совпали".