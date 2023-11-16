Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату

Первый снег в Харькове «обещают» уже на этой неделе. Прогнозы регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра относительно даты совпали.

Укргидрометцентр дал прогноз: 19 ноября, в воскресенье, днем в Харькове будет дождь и мокрый снег.

Аналогичный прогноз дает и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным харьковских синоптиков, снег будет идти при дневной температура 1 — 6 градусов тепла, поэтому «надолго не задержится». Такая же погода будет и в понедельник, 20 ноября.