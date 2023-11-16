Коли у Харкові випаде сніг: синоптики повідомили дату

Перший сніг у Харкові “обіцяють” вже цього тижня. Прогнози регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру щодо дати збіглися.

Укргідрометцентр дав прогноз: 19 листопада, в неділю, вдень у Харкові буде дощ та мокрий сніг.

Аналогічний прогноз дає й Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними харківських синоптиків, сніг йтиме за денної температури 1 – 6 градусів тепла, тому “надовго не затримається”. Така сама погода буде й у понеділок, 20 листопада.