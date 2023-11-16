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Коли у Харкові випаде сніг: синоптики повідомили дату

Суспільство 12:04   16.11.2023
Оксана Горун
Коли у Харкові випаде сніг: синоптики повідомили дату

Перший сніг у Харкові “обіцяють” вже цього тижня. Прогнози регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру щодо дати збіглися.

Укргідрометцентр дав прогноз: 19 листопада, в неділю, вдень у Харкові буде дощ та мокрий сніг.

Аналогічний прогноз дає й Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними харківських синоптиків, сніг йтиме за денної температури 1 – 6 градусів тепла, тому “надовго не затримається”. Така сама погода буде й у понеділок, 20 листопада.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 12:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший сніг у Харкові “обіцяють” вже цього тижня. Прогнози регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру щодо дати збіглися".