Коли у Харкові випаде сніг: синоптики повідомили дату
Перший сніг у Харкові “обіцяють” вже цього тижня. Прогнози регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру щодо дати збіглися.
Укргідрометцентр дав прогноз: 19 листопада, в неділю, вдень у Харкові буде дощ та мокрий сніг.
Аналогічний прогноз дає й Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
За даними харківських синоптиків, сніг йтиме за денної температури 1 – 6 градусів тепла, тому “надовго не затримається”. Така сама погода буде й у понеділок, 20 листопада.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, снег, Укргидрометцентр, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 12:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший сніг у Харкові “обіцяють” вже цього тижня. Прогнози регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру щодо дати збіглися".