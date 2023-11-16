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На Харьковщине хотят увеличить премии спортсменам – Синегубов

Спорт 13:51   16.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
На Харьковщине хотят увеличить премии спортсменам – Синегубов Фото: Елена Нагорная

Сейчас из областного бюджета Харьковщины выделено более 266 миллионов гривен на финансовую поддержку заведений культуры и спорта.

«Это именно на заработную плату идет. Конечно, мы понимаем, что культура у нас сейчас почти не работает, однако должны их финансировать для того, чтобы сохранить коллективы. Спортивные заведения тоже. Мы сейчас рассматривали и дискутировали о премиях. Мы должны их повышать нашим спортсменам за те достижения, которые они, в том числе имеют, представляя Харьковскую область на международной арене и Украину, где  раздается наш гимн на международных соревнованиях», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас из областного бюджета Харьковщины выделено более 266 миллионов гривен на финансовую поддержку заведений культуры и спорта.".