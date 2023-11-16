На Харьковщине хотят увеличить премии спортсменам – Синегубов

Сейчас из областного бюджета Харьковщины выделено более 266 миллионов гривен на финансовую поддержку заведений культуры и спорта.

«Это именно на заработную плату идет. Конечно, мы понимаем, что культура у нас сейчас почти не работает, однако должны их финансировать для того, чтобы сохранить коллективы. Спортивные заведения тоже. Мы сейчас рассматривали и дискутировали о премиях. Мы должны их повышать нашим спортсменам за те достижения, которые они, в том числе имеют, представляя Харьковскую область на международной арене и Украину, где раздается наш гимн на международных соревнованиях», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».