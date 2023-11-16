На Харьковщине хотят увеличить премии спортсменам – Синегубов
Фото: Елена Нагорная
Сейчас из областного бюджета Харьковщины выделено более 266 миллионов гривен на финансовую поддержку заведений культуры и спорта.
«Это именно на заработную плату идет. Конечно, мы понимаем, что культура у нас сейчас почти не работает, однако должны их финансировать для того, чтобы сохранить коллективы. Спортивные заведения тоже. Мы сейчас рассматривали и дискутировали о премиях. Мы должны их повышать нашим спортсменам за те достижения, которые они, в том числе имеют, представляя Харьковскую область на международной арене и Украину, где раздается наш гимн на международных соревнованиях», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: бюджет, премии, синєгубов, спорт, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:51;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас из областного бюджета Харьковщины выделено более 266 миллионов гривен на финансовую поддержку заведений культуры и спорта.".