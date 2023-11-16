На Харківщині хочуть збільшити премії спортсменам – Синєгубов

Наразі з обласного бюджету Харківщини йде понад 266 мільйонів гривень на фінансову підтримку закладів культури та спорту.

«Це саме на заробітну плату йде. Звичайно, що ми розуміємо, що культура в нас зараз майже не працює, однак маємо їх фінансувати для того, щоб зберегти колективи. Спортивні заклади так само. Ми зараз розглядали і дискутували щодо премій. Ми маємо їх підвищувати нашим спортсменам за ті досягнення, які вони в тому числі мають, представляючи Харківську область на міжнародній арені і Україну, де у нас лунає наш гімн на міжнародних змаганнях», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».