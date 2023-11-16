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На Харківщині хочуть збільшити премії спортсменам – Синєгубов

Спорт 13:51   16.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
На Харківщині хочуть збільшити премії спортсменам – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Наразі з обласного бюджету Харківщини йде понад 266 мільйонів гривень на фінансову підтримку закладів культури та спорту.

«Це саме на заробітну плату йде. Звичайно, що ми розуміємо, що культура в нас зараз майже не працює, однак маємо їх фінансувати для того, щоб зберегти колективи. Спортивні заклади так само. Ми зараз розглядали і дискутували щодо премій. Ми маємо їх підвищувати нашим спортсменам за ті досягнення, які вони в тому числі мають, представляючи Харківську область на міжнародній арені і Україну, де у нас лунає наш гімн на міжнародних змаганнях», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі з обласного бюджету Харківщини йде понад 266 мільйонів гривень на фінансову підтримку закладів культури та спорту.".