На Харківщині хочуть збільшити премії спортсменам – Синєгубов
Фото: Олена Нагорна
Наразі з обласного бюджету Харківщини йде понад 266 мільйонів гривень на фінансову підтримку закладів культури та спорту.
«Це саме на заробітну плату йде. Звичайно, що ми розуміємо, що культура в нас зараз майже не працює, однак маємо їх фінансувати для того, щоб зберегти колективи. Спортивні заклади так само. Ми зараз розглядали і дискутували щодо премій. Ми маємо їх підвищувати нашим спортсменам за ті досягнення, які вони в тому числі мають, представляючи Харківську область на міжнародній арені і Україну, де у нас лунає наш гімн на міжнародних змаганнях», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:51;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі з обласного бюджету Харківщини йде понад 266 мільйонів гривень на фінансову підтримку закладів культури та спорту.".