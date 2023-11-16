В реке под Харьковом нашли тело утопленника – ГСЧС
15 ноября бойцы ГСЧС достали из реки в городе Дергачи тело мужчины.
Кроме того, спасатели дважды выезжали на идентификацию взрывоопасных предметов, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, Дергачи, река, спасатели, тело, утопленник, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 ноября бойцы ГСЧС достали из реки в городе Дергачи тело мужчины.".