В реке под Харьковом нашли тело утопленника – ГСЧС

15 ноября бойцы ГСЧС достали из реки в городе Дергачи тело мужчины.

Кроме того, спасатели дважды выезжали на идентификацию взрывоопасных предметов, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области.