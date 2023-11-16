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В реке под Харьковом нашли тело утопленника – ГСЧС

Общество 13:27   16.11.2023
Виктория Яковенко
В реке под Харьковом нашли тело утопленника – ГСЧС

15 ноября бойцы ГСЧС достали из реки в городе Дергачи тело мужчины.

Кроме того, спасатели дважды выезжали на идентификацию взрывоопасных предметов, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 ноября бойцы ГСЧС достали из реки в городе Дергачи тело мужчины.".