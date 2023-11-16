У річці під Харковом знайшли тіло потопельника – ДСНС
Минулої доби бійці ДСНС дістали з річки у місті Дергачі тіло чоловіка.
Крім цього, рятувальники двічі виїжджали на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, повідомили в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, Дергачі, река, спасатели, тело, утопленник, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби бійці ДСНС дістали з річки у місті Дергачі тіло чоловіка.".