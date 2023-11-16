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У річці під Харковом знайшли тіло потопельника – ДСНС

Суспільство 13:27   16.11.2023
Вікторія Яковенко
У річці під Харковом знайшли тіло потопельника – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС дістали з річки у місті Дергачі тіло чоловіка.

Крім цього, рятувальники двічі виїжджали на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, повідомили в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.

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Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби бійці ДСНС дістали з річки у місті Дергачі тіло чоловіка.".