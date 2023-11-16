У річці під Харковом знайшли тіло потопельника – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС дістали з річки у місті Дергачі тіло чоловіка.

Крім цього, рятувальники двічі виїжджали на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, повідомили в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.